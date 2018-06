Istanbul (AFP) Gegner des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan haben zu neuen Protesten gegen das umstrittene Internetgesetz aufgerufen. Laut den am Freitag in sozialen Medien kursierenden Aufrufen linker Gruppen sind Demonstrationen in Istanbul und Ankara an diesem Samstag geplant. Vor zwei Wochen hatte eine Protestkundgebung gegen das Internetgesetz in Istanbul heftige Straßenschlachten zwischen Demonstranten und Polizei ausgelöst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.