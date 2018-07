Nianou (AFP) Beim Absturz eines Sanitätsflugzeugs des libyschen Militärs in Tunesien sind nach Behördenangaben alle elf Insassen getötet worden. Die Antonow-26 sei in der Nacht zum Freitag auf dem Weg in die Hauptstadt Tunis rund 40 Kilometer weiter südlich in ein Feld gestürzt und komplett ausgebrannt, teilte ein Sprecher des tunesischen Rettungsdienstes mit. Laut einem Flughafensprecher hatte der Pilot kurz zuvor dem Tower gemeldet, dass eines seiner Triebwerke brenne. An Bord der Maschine waren demnach neben den sechs Besatzungsmitgliedern drei Ärzte und zwei Patienten.

