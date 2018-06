Segamat (dpa) - Acht Jungen im Teenageralter sind wahrscheinlich in einem Fluss im Süden Malaysias ertrunken. Drei der Opfer seien am Morgen beim Schwimmen von der starken Strömung mitgerissen worden. Das sagte der Chef des Rettungsdienstes der Stadt Segamat. Fünf andere Jungen hätten versucht, ihre Freunde zu retten, seien aber auch mitgerissen worden. Die Teenager waren Teil einer Gruppe von 13 Kindern, die am frühen Morgen am Fluss entlang joggen wollten, so Mamat. Rettungskräfte suchten noch nach den Jungen.

