Hamburg (dpa) - Das Oberlandesgericht Hamburg will heute das Urteil gegen einen mutmaßlichen Terrorhelfer verkünden. Der Deutsch-Afghane wollte sich laut Anklage spätestens seit Anfang 2009 am "Heiligen Krieg" beteiligen. In Pakistan soll er sich beim Terrornetzwerk Al-Kaida und bei der militanten Islamischen Bewegung Usbekistan engagiert haben. Der 27-Jährige hatte sich während des Prozesses ins Ausland abgesetzt, wurde aber wenige Tage später in Bulgarien gefasst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.