Washington (AFP) Eine bewaffnete Frau hat in einer Indianer-Gemeinde in Nordkalifornien vier Menschen getötet. Zwei weitere Frauen wurden bei der Schießerei am Donnerstag im Verwaltungsgebäude der Cedarville Rancheria in Alturas lebensgefährlich verletzt, zitierte der US-Sender NBC News den örtlichen Polizeichef Ken Barnes.

