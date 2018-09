Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama wird am Freitag das geistliche Oberhaupt der Tibeter im Weißen Haus in Washington empfangen. Obama treffe den Dalai Lama in seiner Eigenschaft als "international respektierten religiösen und kulturellen Führer", sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats, Caitlin Hayden, am Donnerstag. Das Treffen dürfte die Regierung in Peking verärgern, die dem Dalai Lama vorwirft, die Abspaltung Tibets von der Volksrepublik anzustreben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.