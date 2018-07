Washington (AFP) Nach der Goldmedaille für das kanadische Damen-Eishockeyteam bei den Olympischen Spielen schuldet US-Präsident Barack Obama dem kanadischen Regierungschef Stephen Harper einen Kasten Bier. "@barackobama, ich freue mich auf mein Bier", twitterte Harper nach dem 3:2-Sieg der Kanadierinnen über das US-Team. Die beiden Politiker hatten am Mittwoch bei einem Gipfeltreffen in Mexiko auf ihre jeweiligen Eishockeyteams gewettet, der erste Kasten ging nun an Harper.

