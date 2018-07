Berlin (dpa) – Verteidigungspolitiker aus Koalition und Opposition sehen bei den laufenden Rüstungsprojekten der Bundeswehr Risiken in Milliardenhöhe. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Hans-Peter Bartels, nannte unter anderem den Kampfjet "Eurofighter" und das Aufklärungssystem "Isis" aus der Skandal-Drohne "Euro Hawk" als Problemfälle. "Es gibt tatsächlich Risiken in Höhe von mehreren Milliarden Euro", sagte der SPD-Politiker der dpa. Der Grünen-Haushaltsexperte Tobias Lindner schätzte die Risiken in der "Bild"-Zeitung auf drei Milliarden Euro.

