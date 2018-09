Berlin (dpa) - Der Kurznachrichtendienst WhatsApp ist am Abend ausgefallen. Es gebe Server-Probleme, erklärte die Firma bei Twitter. WhatsApp hat rund 450 Millionen Nutzer in aller Welt. Sie können sich Textnachrichten und Fotos hin und her schicken. Das Online-Netzwerk Facebook hatte vor wenigen Tagen den Kauf des Dienstes für insgesamt 19 Milliarden Dollar angekündigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.