Sofia (AFP) Bulgarische und spanische Fahnder haben einen international agierenden Ring von Bankkartenbetrügern aufgedeckt, der auch in Deutschland aktiv war. Auf drei Kontinenten sei durch den Diebstahl von Karten- und Geheimnummern Bargeld an Geldautomaten abgehoben worden, teilten die Behörden in Sofia am Samstag mit. Demnach wurden zehn Verdächtige in Bulgarien, 14 weitere in Spanien und einer in Ungarn festgenommen. Der groß angelegte Polizeieinsatz wurde von der europäischen Polizeibehörde Europol und der europäischen Justizbehörde Eurojust koordiniert.

