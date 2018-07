Kiew (dpa) - In der Ukraine ist die Situation auch nach den ersten Schritten zur Krisenlösung weiter angespannt. Vielen Regierungsgegner reichen die Vereinbarungen zwischen Präsident Viktor Janukowitsch und der Opposition nicht aus. Zu Zehntausenden harren sie noch immer auf dem Maidan in Kiew aus. Radikale drohen damit, die Präsidialverwaltung zu erstürmen. Janukowitsch ist nach Charkow geflogen. Dort ist ein Kongress der regierenden Partei der Regionen geplant. In Kiew will sich am Vormittag das Parlament treffen.

