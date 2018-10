Kiew (dpa) - In der Ukraine überschlagen sich die Ereignisse. Das Parlament in Kiew übernimmt die Kontrolle. Präsident Janukowitsch verweigert zwar den Rücktritt, aber er hat kaum noch Rückhalt. Seine Erzfeindin Timoschenko will seine Nachfolgerin werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.