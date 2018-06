Moskau (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Barack Obama haben bei einem Telefonat ihre Hoffnung auf eine rasche Stabilisierung der Lage in der krisengeschüttelten Ukraine geäußert.

Putin habe bei dem Gespräch in der Nacht zum Samstag betont, dass besonders die Auseinandersetzung mit der radikalen Opposition wichtig sei. "Sie hat die Konfrontation in der Ukraine an eine gefährliche Linie gerückt", sagte Putin nach Kremlangaben.

Außerdem hätten die beiden Staatschefs über andere internationale Konflikte wie das Blutvergießen in Syrien und das Atomprogramm im Iran gesprochen.

Dem Kreml zufolge gratulierte Obama seinem Kollegen auch zu den erfolgreichen Olympischen Winterspielen, die an diesem Sonntag in Sotschi mit einer Schlusszeremonie enden. Den Schwarzmeerkurort will Obama Anfang Juni während des G8-Gipfels besuchen.