Kiew (dpa) - Nicht mal eine Nacht hält die Einigung zwischen Regierung und Opposition in Kiew. Die Regierungsgegner wollen sich nicht an die ausgehandelten Beschlüsse halten. Präsident Janukowitsch hat die Hauptstadt verlassen - dort sind nun seine Gegner am Ruder.

