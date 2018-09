Berlin (AFP) Angesichts der europäischen Kritik am hohen deutschen Exportüberschuss sieht das Auswärtige Amt Deutschland in der Verantwortung, seine Binnennachfrage anzukurbeln. "Genau wie die Defizitländer in der Pflicht stehen, ihre Situation zu verbessern, gibt es auch eine Verpflichtung für die sogenannten Überschussländer wie Deutschland", sagte der Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), der Nachrichtenagentur AFP in Berlin.

