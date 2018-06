Berlin (AFP) Nach einem chaotischen Tag wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals hat sich die Lage am Frankfurter Flughafen am Samstagmorgen beruhigt. Der Betrieb "nähert sich der Normalität", sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport der Nachrichtenagentur AFP. Alle Sicherheitskontrollen seien besetzt, allerdings gebe es "hier und da" noch längere Schlangen, weil rund 10.000 Passagiere, die eigentlich am Freitag reisen wollten, nun zusätzlich im Flughafen unterwegs seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.