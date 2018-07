Köln (SID) - Scheinbar unaufhaltsam und unberirrt verfolgt der 1. FC Heidenheim seinen Weg in Richtung Liga zwei. Der Spitzenreiter der 3. Fußball-Liga besiegte im Heimspiel der 26. Runde das Schlusslicht 1. FC Saarbrücken erwartungsgemäß mit 2:1 (1:0) und führt die Tabelle mit nunmehr 16 Punkten Abstand zum Relegationsplatz drei an.

Marc Schnatterer (26., Foulelfmeter) brachte die Gastgeber mit seinem 11. Saisontreffer in Führung und legte damit den Grundstein für den achten Sieg in den letzten elf Spielen in Folge ohne Niederlage. Darüber hinaus trafen Julius Reinhardt (67.) und für Saarbrücken Stefan Reisinger (71.).

Platz zwei belegt weiterhin RB Leipzig mit elf Zählern Rückstand auf Heidenheim. Die Sachsen gewannen ihr Auswärtsspiel bei Holstein Kiel mit 2:0 (1:0). Daniel Frahn (12.) und Sebastian Heidinger (55.) erzielten die Tore.

Punktverluste leistete sich hingegen der Tabellendritte Darmstadt 98 mit dem 1:1 (0:1) beim Chemnitzer FC. Dominik Stroh-Engel rettete den Lilien mit seinem 19. Saisontor (65.) zumindest einen Zähler. Zuvor war Anton Fink (29.) für die Gastgeber erfolgreich.

Auch der SV Wehen Wiesbaden verpasste mit einem 1:1 (0:1) im Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt die große Chance, den Abstand zu den Aufstiegsrängen zu verkürzen. Nach dem Rückstand durch Carsten Kammlott (5.) traf Alf Mintzel (27.) noch zum Ausgleich. Zumindest um einen Rang auf Tabellenplatz sieben verbesserten sich die Stuttgarter Kickers durch das 2:2 (1:0) bei der SpVgg Unterhaching.

Die Gunst der Stunde nutzte derweil der VfL Osnabrück, der sich mit dem 3:0 (3:0) gegen den Halleschen FC mit nunmehr 39 Punkten auf den vierten Platz vorschob. Pascal Testroet (8.), Dániel Nagy (14.) und Massimo Ornatelli (35.) stellten schon frühzeitig die Weichen auf Sieg.

Einen Rückschlag auf dem Weg in obere Tabellenregionen musste der MSV Duisburg hinnehmen. Die Zebras mussten sich mit 0:2 (0:1) bei der Reserve von Borussia Dortmund geschlagen geben. Tim Treude (9.) und Tim Väyrynen (90.) erzielten die BVB-Tore.

Am Tabellenende verschaffte sich die SV Elversberg mit dem 1:0 (0:0) gegen den Vorletzten Wacker Burghausen vier Punkte Abstand zu den Abstiegsrängen.