Donostia-San Sebastián (SID) - Der FC Barcelona hat in der Primera Division mit der überraschenden 1:3 (1:1)-Niederlage am Samstagabend bei Real Sociedad San Sebastian einen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Gerardo Martino verlor durch ein Eigentor von Alex Song (32.) sowie Treffer von Antoine Griezmann (54.) und David Zurutuza (59.) und musste die Tabellenführung an den Erzrivalen Real Madrid abgeben. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Superstar Lionel Messi (36.) leitete für die Katalanen nicht die erhoffte Wende ein.

Barca hat mit 60 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz einen Rückstand von drei Zählern auf Real. Die Königlichen hatten bereits am Samstagnachmittag ihre Generalprobe für das Champions-League-Spiel bei Schalke 04 (Mittwoch) gegen den FC Elche 3:0 gewonnen. Asier Illarramendi (34.), 91-Millionen-Mann Gareth Bale (72.) und Isco (81.) trafen.

Auch Atlético Madrid kann am Sonntag nun bereits mit einem Unentschieden in Osasuna an Titelverteidiger Barcelona vorbeiziehen. San Sebastian rückte durch seinen Coup gegen Messi und Co. auf den vierten Platz vor und darf weiter von der Champions-League-Qualifikation träumen.