London (SID) - Der englische Premier-League-Spitzenreiter FC Chelsea ist zum Auftakt des 27. Spieltages dank Frank Lampard zu einem mühevollen 1:0 (0:0) gegen den FC Everton gekommen. Der Mittelfeldspieler traf in der dritten Minute der Nachspielzeit per Freistoß zum Tor des Tages.

Damit bleiben die Blues von Teammanager José Mourinho weiter Tabellenführung und können von Verfolger FC Arsenal am Samstag nicht überflügelt werden. Die Gunners treten am Nachmittag daheim gegen den FC Sunderland an.

Chelsea hatte große Probleme gegen die Liverpooler Mannschaft und scheiterte zudem häufig am überragenden Torhüter Tim Howard. Nationalspieler André Schürrle saß bei den Gastgebern wiederum zunächst nur auf der Bank. Mourinho wechselte den Ex-Leverkusener und -Mainzer aber in der 70. Minute für den Kameruner Samuel Eto'o ein. In der 85. Minute vergab er freistehend. In der Nachspielzeit war der 35-jährige Lampard zum Siegtor erfolgreich. Dabei irritierte John Terry Keeper Howard.