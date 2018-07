Hamburg (SID) - Trainer Mirko Slomka vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV will mit harter Hand den Traditionsklub zum Klassenerhalt führen. "Eine andere Ansprache, eine deutlich höhere Schlagzahl im Training. Also mehr Intensität und ein größerer Umfang, das war notwendig und das wird sicher auch noch so weitergehen", sagte Mirko Slomka bei der NDR 2 Bundesligashow.

"Wir haben noch 13 Möglichkeiten und wenn wir's heute nicht schaffen, dann müssen wir die nächste nutzen", äußerte der ehemalige Hannoveraner Coach vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag.