Velenje (SID) - Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat in der Champions League seine Chance auf den Gruppensieg gewahrt. Am zehnten und letzten Spieltag der Hauptrunde gewann die Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes 28:23 (15:9) beim slowenischen Meister RK Gorenje Velenje und zog mit 17 Punkten zumindest vorläufig am bisher führenden Titelverteidiger HSV Hamburg (16) vorbei. Dem Nordrivalen reicht am Sonntag (14.15 Uhr) gegen Dänemarks Titelträger Aalborg Handball jedoch schon ein Unentschieden, um Flensburg wieder hinter sich zu lassen.

Flensburg und Hamburg haben sich in der Gruppe D bereits vorzeitig für die K.o.-Runde qualifiziert. Die Auslosung des Achtelfinales (19./23. und 26./30. März) findet am Dienstag in Wien statt.