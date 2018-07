Köln (SID) - Im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga hat der Vorletzte ThSV Eisenach am Samstag gegen das Schlusslicht TV Emsdetten eine 24:27 (11:15)-Niederlage einstecken müssen. Die Thüringer verpassten es damit, den Rückstand auf den rettenden 15. Platz zu verkürzen. Emsdetten stoppte hingegen die Negativserie von drei Pleiten in Folge, bleibt mit 7:39 Punkten aber weiter auf dem letzten Platz.

Der Bergische HC verlor beim MT Melsungen mit 29:34 (14:18) und konnte sich im Kampf um den Klassenerhalt ebenfalls nicht von der Konkurrenz absetzen. Für den Tabellen-15. war es schon die neunte Niederlage in Serie. Melsungen hingegen hält mit 28:18 Punkten auf Rang sechs weiter Kurs auf einen Europacup-Platz.

Der TBV Lemgo hat derweil mit einem 33:32 (18:20)-Sieg bei Frisch Auf Göppingen die Chance auf eine Europapokal-Teilnahme gewahrt und ist mit 23:23 Punkten auf Rang acht vorgerückt. Göppingen (15:31) muss als 14. weiter um den Klassenerhalt zittern.