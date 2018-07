Osnabrück (dpa) - Deutschland wird Israel konsularisch in Ländern vertreten, in denen das Land nicht selbst präsent ist. Eine entsprechende Übereinkunft soll bei einem Besuch der Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihres Kabinetts kommende Woche in Jerusalem unterzeichnet werden. Israels Botschafter in Berlin, Yakov Hadas-Handelsman, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": Israelische Bürger würden in Ländern, in denen es keine israelische Vertretung gebe, die Möglichkeit haben, eine deutsche Vertretung um Hilfe zu bitten und umgekehrt.

