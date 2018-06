Mexiko-Stadt (dpa) - Die mexikanische Regierung hat die Festnahme des mächtigen Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán bestätigt. Der Chef des Sinaloa-Kartells sei in der Hafenstadt Mazatlán im Westen des Landes gefasst worden. Das schrieb Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto auf Twitter. Guzmán war der meistgesuchte Drogenhändler der Welt. Er war 1993 in Guatemala festgenommen worden, doch 2001 gelang ihm die Flucht aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Mexiko.

