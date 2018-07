Stockholm (dpa) - Schweden gratuliert Prinzessin Madeleine mit Salutschüssen zur Geburt ihrer kleinen Tochter. Am Mittag ertönten in vier Städten jeweils 21 Salutschüsse. Schon gestern waren Salutschüsse in der Hauptstadt Stockholm abgefeuert worden. Madeleine, die jüngste Tochter von König Carl Gustaf und Königin Silvia, hatte ihr Baby am Abend zuvor in New York zur Welt gebracht. Dort lebt die 31-jährige Prinzessin mit ihrem Mann, dem Geschäftsmann Christopher O'Neill. Der Name und der künftige Titel des jüngsten Mitglieds der schwedischen Königsfamilie sind noch geheim.

