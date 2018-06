Sotschi (SID) - Die deutsche Männer-Staffel hat zum Abschluss der olympischen Biathlon-Wettbewerbe in Sotschi die Silbermedaille gewonnen. Das Quartett mit Erik Lesser (Frankenhain), Daniel Böhm (Buntenbock), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) und Simon Schempp (Uhingen) musste sich nach einer bravourösen Leistung am Ende nur Gastgeber Russland um 3,5 Sekunden geschlagen geben. Für die Männer war es die erste Staffelmedaille nach dem Gold von Turin 2006. Bronze ging an Österreich.