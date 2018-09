Sotschi (dpa) - Das deutsche Olympia-Team ist betroffen vom Dopingfall Evi Sachenbacher-Stehle. Die Stimmung in der Mannschaft sei belastet, sagte der Chef de Mission Michael Vesper. Sachenbacher-Stehle will die Sache lückenlos aufklären und sagt, dass sie zu keinem Zeitpunkt bewusst verbotene Substanzen zu sich genommen habe. In Sotschi will heute Alpin-Star Felix Neureuther eine Medaille im Slalom holen. Mit Außenseiterchancen geht die deutsche Herren-Staffel in die letzte Biathlon-Entscheidung.

