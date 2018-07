Marseille (SID) - Der Traum des Warsteiner Tennis-Profis Jan-Lennard Struff von seinem ersten Endspiel bei einem ATP-Turnier ist geplatzt. Im Halbfinale von Marseille endete der Siegeszug des 23-Jährigen im Duell mit dem dem an Nummer zwei gesetzten Franzosen Jo-Wilfried Tsonga mit 6:7 (4:7), 5:7. Tsonga konnte nach 1:40 Stunden seinen zweiten Matchball nutzen und trifft im Finale am Sonntag auf den an Nummer drei eingestuften Letten Ernests Gulbis.

Struff, der in Südfrankreich erstmals bei einem ATP-Turnier bis in die Vorschlussrunde kam, war bei der mit 621.560 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung der letzte Deutsche im Turnier. Tobias Kamke (Lübeck) und Dustin Brown (Winsen/Aller) waren spätestens im Achtelfinale ausgeschieden.