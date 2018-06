Kiew (AFP) Der bisherige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch hat nach Angaben der Opposition versucht, das Land in Richtung Russland zu verlassen. "Er hat versucht, ein Flugzeug in Richtung Russland zu nehmen, wurde aber vom Grenzschutz daran gehindert", teilte der neue Parlamentspräsident Alexander Turtschinow, ein Vertrauter der inzwischen aus der Haft entlassenen früheren Regierungschefin Julia Timoschenko, nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax mit. "Er versteckt sich derzeit irgendwo in der Region von Donezk", hieß es weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.