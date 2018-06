Charkiw (AFP) Angesichts der sich überschlagenden Entwicklungen in Kiew zweifeln Verantwortliche aus mehreren prorussischen Regionen im Osten und Süden der Ukraine die Legitimität des Parlaments an. "Die Ereignisse in der ukrainischen Hauptstadt haben zur Lähmung der Zentralmacht und zur Destabilisierung der Regierung geführt", erklärten die Vertreter örtlicher Regierungen und Parlamente am Samstag in der ostukrainischen Industriestadt Charkiw. Das Parlament werde bei seiner Arbeit "durch Waffen und Mord bedroht".

