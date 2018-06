Charkiw (AFP) Die seit mehr als zwei Jahren inhaftierte ukrainische Oppositionsführerin Julia Timoschenko ist frei. Die frühere Regierungschefin verließ am Samstag das Krankenhaus in der östlichen Stadt Charkiw, in dem sie zuletzt festgehalten worden war, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Sie winkte ihren jubelnden Anhängern aus dem Auto zu. Das Parlament in Kiew hatte zuvor die sofortige Freilassung Timoschenkos beschlossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.