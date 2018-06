Hamburg (dpa) - In Hamburg ist ein Borussia Dortmund-Fan von einem Zug überrollt und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich wenige Stunden nach dem Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Dortmund. Der Mann geriet an einem S-Bahnhof unter den Zug. Die Bundespolizei schließt ein Fremdverschulden aus und will am Sonntag weitere Einzelheiten mitteilen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.