Washington (AFP) Der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch hat nach Angaben eines ranghohen US-Diplomaten am Freitag die Hauptstadt Kiew verlassen und ist ins östliche Charkiw gereist. In der Region, einer Hochburg des Staatschefs, finde ein politisches "Treffen" statt, sagte der Diplomat in Washington. Janukowitsch sei dort bereits eingetroffen. Er bezeichnete es als "nicht ungewöhnlich", nach einer wichtigen politischen Entscheidung den Osten zu besuchen, wo Janukowitsch seine "Basis" habe.

