Asadabad (AFP) Die radikalislamischen Taliban haben am Sonntag einen Außenposten der afghanischen Armee an der Grenze zu Pakistan angegriffen und 20 Soldaten getötet. Örtlichen Regierungsangaben zufolge nahmen sie nach dem tödlichen Angriff sieben Streitkräfte gefangen und nahmen sie mit sich. Der Angriff ereignete sich im Bezirk Ghasiabad in der Provinz Kunar. Die Islamisten bekannten sich zu dem Angriff.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.