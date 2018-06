Sydney (AFP) Die Finanzminister und Notenbankchefs der 20 weltweit führenden Wirtschaftsnationen (G-20) haben sich bei ihrem Treffen im australischen Sydney zu einer ambitionierten Wachstumsinitiative bekannt. In ihrem am Sonntag verabschiedeten Abschlussdokument kündigten sie "ehrgeizige und realistische Maßnahmen" an, welche die Konjunktur in den kommenden fünf Jahren "um mehr als zwei Prozent" beflügeln sollten. Die geplanten Maßnahmen entsprächen einem Volumen von mehr als zwei Billionen Dollar (etwa 1,45 Billionen Euro) und sollten eine bedeutende Zahl neuer Arbeitsplätze schaffen.

