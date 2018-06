Sydney (AFP) Washington hat der Ukraine am Sonntag Hilfe zum Wiederaufbau der am Boden liegenden Wirtschaft in Aussicht gestellt. Zusammen mit anderen Staaten, darunter Russland, stünden die USA zur Unterstützung bereit, "um die wirtschaftliche Stabilität wieder herzustellen", sagte ein US-Regierungsbeamter in Sydney. Zuvor hatten dort US-Finanzminister Jacob Lew und sein russischer Kollege Anton Siluanow am Rande des G-20-Finanzministertreffens über die Folgen des Umbruchs in Kiew beraten.

