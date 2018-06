Köln (SID) - Bayern München hat seine Pflichtaufgabe in der Basketball-Bundesliga mit einigen Schwierigkeiten gelöst. Der Tabellenführer gewann bei Abstiegskandidat Walter Tigers Tübingen nach einer kurzen Schwächephase 78:70 (43:31) und holte seinen 20. Sieg im 22. Saisonspiel. Mit 40:4 Punkten konnte sich die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic etwas von Verfolger Brose Baskets Bamberg (34:6) absetzen. Der Meister war am Wochenende allerdings nicht im Einsatz und hat noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Am Samstag hatten auch Alba Berlin und die EWE Baskets Oldenburg Kurs gehalten. Die Berliner gewannen das Ostduell beim Mitteldeutschen BC souverän mit 85:61 (37:22) und festigten ihren dritten Tabellenplatz (34:10 Punkte). Anschluss an den Pokalsieger hielt der viertplatzierte Vize-Meister Oldenburg (32:12) durch ein mühsam erkämpftes 82:80 (44:45) bei TBB Trier.

Abstiegskandidat medi Bayreuth kassierte ein 67:77 (28:40) gegen die Eisbären Bremerhaven. Die s.Oliver Baskets Würzburg mussten sich bei Phoenix Hagen in letzter Sekunde mit 73:75 (32:39) geschlagen geben und stecken wie die Bayreuther im Tabellenkeller fest. Aufsteiger Rasta Vechta musste eine 76:86 (37:40)-Niederlage bei den Artland Dragons hinnehmen, der Neuling ging bereits zum fünften Mal nacheinander leer aus.

Die Bayern hatten in Tübingen zunächst alles im Griff und führten deutlich, leisteten sich nach der Pause aber einen Durchhänger. Die Tigers drehten das Spiel (27. Minute/53:51), Pesic nahm eine Auszeit und hatte mit seiner Maßnahme Erfolg. München, das am Freitag in der Top-32-Runde der Euroleague einen wichtigen Sieg gegen den russischen Klub Kuban Krasnodar gefeiert hatte (82:79), setzte sich erneut ab, diesmal hielt der Vorsprung. Als Topscorer der Gäste erzielte Bryce Taylor 20 Punkte.

Eurocup-Achtelfinalist Berlin ließ in Weißenfels von Beginn an nichts anbrennen, der Sieg geriet nie in Gefahr. Bester Werfer bei Alba war Reggie Redding (16). Deutlich schwerer taten sich die Oldenburger. Ohne die verletzten Julius Jenkins und Philipp Neumann machten die Gäste den Sieg mit viel Glück perfekt. Trier verpasste es in den letzten Sekunden bei Ballbesitz, zumindest eine Verlängerung zu erzwingen.