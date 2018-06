Berlin (AFP) Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat den anstehenden Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit ihrem Kabinett als "Zeichen der Freundschaft" gewürdigt. Er freue sich "auf einen Austausch mit sehr, sehr guten Freunden", sagte der israelische Ministerpräsident in einem am Sonntagabend ausgestrahlten Interview mit dem ZDF-"heute-journal". Merkel und der Großteil ihres Kabinetts reisen am Montag zu den fünften deutsch-israelischen Regierungskonsultationen. Schwerpunkte der zweitägigen Gespräche sind der Bereich Innovation sowie die 2015 anstehenden Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen.

