Kiew (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der ukrainischen Oppositionsführerin Julia Timoschenko telefonisch zu ihrer Haftentlassung gratuliert. Mit einem "Willkommen in der Freiheit" soll Merkel Timoschenko nach Angaben aus Berliner Regierungskreisen begrüßt und ihr die Behandlung ihres Rückenleidens in Deutschland angeboten haben. Timoschenko war gestern nach mehr als zweieinhalb Jahren aus der Haft entlassen worden. Sie will bei den nächsten Präsidentenwahlen kandidieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.