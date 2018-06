Kiew (dpa) - Nach der Machtübernahme in der krisengeschüttelten Ukraine will die bisherige Opposition rasch alle wichtigen Posten besetzen. Noch heute wolle das Parlament in Kiew einen neuen Regierungschef wählen, kündigte der Abgeordnete Nikolai Tomenko von der Partei der Oppositionsführerin Julia Timoschenko an. Die 53-Jährige sei ebenso eine Kandidatin wie ihr Fraktionschef Arseni Jazenjuk, sagte Tomenko Berichten zufolge. Timoschenko war am Vortag nach rund zweieinhalb Jahren aus der Haft entlassen worden. Wo sich der abgesetzte Staatschef Viktor Janukowitsch aufhält, ist unklar.

