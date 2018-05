Kiew (dpa) - Die Ukraine muss sich nach dem Umbruch dem politischen Alltag stellen. Präsident Viktor Janukowitsch wurde abgesetzt, Oppositionsführerin Julia Timoschenko aus der Haft entlassen. Sie rief den Menschen auf dem Maidan in Kiew zu, der Kampf für die Freiheit der Ukraine müsse weitergehen. Die EU mahnte verantwortungsvolles Handeln der neuen Machthaber an. Das Parlament in Kiew ließ seine Beschlüsse noch am späten Abend in einer eigens gedruckten Zeitung veröffentlichen. Damit traten mehrere Gesetze in Kraft, darunter wieder die Verfassung von 2004.

