Bielefeld (SID) - Arminia Bielefeld hat in höchster Abstiegsgefahr seinen Trainer Stefan Krämer entlassen. Das gab der Tabellen-17. der 2. Fußball-Bundesliga am späten Sonntagabend bekannt, zwei Tage nach dem 0:2 gegen den FC Ingolstadt. Auch Co-Trainer Michael Bauer muss gehen. Krämer (46) war am 3. November 2011 vom Interims- zum Cheftrainer aufgestiegen und hatte die Arminia im Sommer 2013 zurück in die 2. Liga geführt. Sein Vertrag lief bis 2015.

Ein Nachfolger soll in Kürze benannt werden, Medienberichten zufolge wird Norbert Meier das Amt übernehmen. Es wäre eine pikante Wahl - am Freitag (18.30 Uhr/Sky) spielt die Arminia bei dessen Ex-Klub Fortuna Düsseldorf.

Arminia-Geschäftsführer Marcus Uhlig erklärte die Trennung von Krämer damit, dass die sportliche Situation sich mit der Niederlage gegen Ingolstadt zugespitzt habe: "Mit dieser Entscheidung wollen wir neue wichtige Impulse im Kampf um den Klassenerhalt setzen." Krämer habe "nicht zuletzt mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga viel in Bielefeld bewegt, ihm und seinem Co-Trainer Michael Bauer gebührt mein Dank."

Meier (55) war nach fünfeinhalb sehr erfolgreichen Jahren bei den Düsseldorfern und dem Abstieg aus der Bundesliga entlassen worden, seitdem wartet er auf ein neues Engagement. Er hatte die Fortuna in der 3. Liga übernommen und Schritt für Schritt aus der Versenkung geholt, gipfelnd im Bundesliga-Aufstieg 2012 nach der turbulenten Relegation gegen Hertha BSC (2:1/2:2).

Damit polierte er auch seinen Ruf wieder auf, der durch die Kopfstoß-Affäre mit Albert Streit 2005 in seiner Duisburger Zeit nachhaltig ruiniert schien.