Madrid/San Sebastian (SID) - Real Madrid hat sich für das Champions-League-Duell mit Schalke 04 warmgeschossen und die Tabellenführung in der Primera Division übernommen. Durch das 3:0 (1:0) gegen den FC Elche haben die Stars von Real die Spitzenposition vom Erzrivalen FC Barcelona übernommen. Am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF) treten die Madrilenen bei den Königsblauen an.

Asier Illarramendi (34.), 91-Millionen-Mann Gareth Bale (72.), der aus 25 Metern erfolgreich war, und Isco (81.) trafen. "Bale war nach seinem Tor ein anderer Spieler", bemerkte Real-Coach Carlo Ancelotti, "erst hatte er kein Selbstvertrauen, nachdem Treffer war alles anders. Das Tor hat ihm geholfen."

Der Blick auf die Spiele der Titelrivalen war für Real am Wochenende ein Traum. Der Erzfeind FC Barcelona verlor am Samstagabend überraschend 1:3 (1:1) bei Real Sociedad San Sebastian und hat mit 60 Punkten einen Rückstand von drei Zählern. Punktgleich mit den Katalanen ist Atlético Madrid, das am Sonntagabend aufgrund einer katastrophalen ersten Halbzeit bei CA Osasuna mit 0:3 (0:3) verlor.

Das Barcelona-Team von Trainer Gerardo Martino verlor durch ein Eigentor von Alex Song (32.) sowie Treffer von Antoine Griezmann (54.) und David Zurutuza (59.) und musste die Tabellenführung an den Erzrivalen Real Madrid abgeben. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Superstar Lionel Messi (36.) leitete für die Katalanen nicht die erhoffte Wende ein.

"Wir haben das getan, was wir immer getan haben: wir haben innerhalb der Mannschaft rotiert, so haben alle Spieler das Gefühl, gebraucht zu werden", resümierte Martino und begründete seine Mannschaftsaufstellung.

Weltfußballer Cristiano Ronaldo konnte indes bei Real gegen Elche nicht mitwirken. Ronaldo hatte gegen eine Drei-Spiele-Sperre Protest eingelegt, nachdem er bereits zwei Partien zuschauen musste. Der Einspruch wurde aber am Samstagmittag kurz vor dem Elche-Spiel abgewiesen. Der Torjäger der Königlichen hatte gegen Athletic Bilbao die Rote Karte gesehen.