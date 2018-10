Venedig (AFP) Der traditionelle "Engelsflug" hat am Sonntag den Karneval in Venedig eingeläutet. Nach zwölf Glockenschlägen zur Mittagszeit glitt eine Frau an einem Stahlseil vom 97 Meter hohen Campanile des Markusdoms auf den Markusplatz herab. Zehntausende Einheimische und Touristen beobachteten bei strahlendem Sonnenschein das Spektakel. Viele der Zuschauer trugen prächtige Karnevalskostüme und Masken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.