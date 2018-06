Leipzig (SID) - Homiyu Tesfaye (Frankfurt) hat bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften nach den 3000m am Samstag auch die 1500m gewonnen. Der 20-Jährige aus Frankfurt, in Äthiopien geboren, siegte in einer Zeit von 3:47,28 Minuten und holte sich damit seinen zweiten Sieg bei den Titelkämpfen in Leipzig.

Die Qualifikationszeit für die WM in Sopot (7. bis 9. März) von 3:39,50 Minuten hatte er bereits im Vorfeld unterboten und ist derzeit mit 3:37,35 schnellster Europäer in der Halle.

Am Samstag hatte Tesfaye bereits die 3000 Meter gewonnen. Allerdings verfehlte er in 7:58,09 Minuten die WM-Norm klar.