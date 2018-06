Leipzig (SID) - In Abwesenheit von Weltmeister Raphael Holzdeppe und des WM-Zweiten Björn Otto hat sich Malte Mohr (Wattenscheid) zum neuen deutschen Hallen-Meister im Stabhochsprung aufgeschwungen. Der Olympianeunte siegte in Leipzig mit deutscher Jahresbestleistung von 5,84m und ist damit einer der heißen Medaillenkandidaten für die WM in Sopot (7. bis 9. März).

In dieser Hallensaison sprang bisher nur der Olympiasieger und Weltrekordler Renaud Lavillenie höher. Der Franzose, der zuletzt 6,16m übersprungen hatte, muss allerdings in Polen wegen einer Risswunde am Fuß passen.

Holzdeppe hatte Mitte Februar erklärt, die Hallensaison abzubrechen und sich nach einer langwierigen Rückenverletzung auf den Sommer zu konzentrieren. Zuvor hatte bereits Otto wegen einer Achillessehnenverletzung seinen Verzicht bekannt geben müssen.