Kuala Lumpur (AFP) Im Süden von Malaysia sind acht Jungen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren in einem Fluss ertrunken. Die Gruppe war zum Joggen am Flussufer unterwegs, wie die Polizei im Bezirk Segamat im südlichen Bundesstaat Johor am Sonntag mitteilte. Einer der Jungen ging demnach ins Wasser, geriet in dem Fluss Muar aber alsbald in Schwierigkeiten. Die anderen sprangen hinterher, um ihm zu helfen. "Leider sind alle acht ertrunken", sagte der örtliche Polizeichef.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.