Maskat (SID) - Der Rostocker Radprofi André Greipel hat die Oman-Rundfahrt mit seinem dritten Tagessieg beendet und präsentiert sich damit weiter in bestechender Frühform. Im Massensprint setzte sich der Kapitän des Teams Lotto-Belisol auf der letzten Etappe von As Sifah in die Hauptstadt Maskat nach 146,5 km vor Nacer Bouhanni (Frankreich/FDJ) und Sam Bennett (Irland) aus der deutschen Equipe NetApp-Endura durch.

Greipel hatte bereits das erste und das dritte Teilstück für sich entschieden und fuhr am Sonntag seinen insgesamt sechsten Saisonerfolg ein. Für den 31-Jährigen soll Ende März der Klassiker Gent-Wevelgem den Höhepunkt des Frühjahrs darstellen. Einen Start bei Mailand-Sanremo (23. März) plant Greipel bislang nicht.

Der Gesamtsieg der fünften Auflage der Oman-Rundfahrt ging wie im vergangenen Jahr an den britischen Tour-de-France-Sieger Christopher Froome (Sky), der das Rote Trikot am letzten Tag mühelos behauptete und damit bei seinem Saisondebüt gleich ein erstes Achtungszeichen setzte.