Sotschi (AFP) Die Olympischen Winterspiele in Sotschi sind am Sonntag mit einem augenzwinkernden Hinweis auf die Panne bei der Eröffnungsfeier zu Ende gegangen. Am 7. Februar hatten sich nur vier von fünf Schneeflocken in olympische Ringe verwandelt. Bei der Abschlusszeremonie gab es großes Gelächter, als sich in einer aufwändigen Choreographie hunderte von Tänzern in Form der Olympiaringe anordneten - aber, wie gehabt, ohne den Ring rechts oben.

