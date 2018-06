Bangkok (AFP) Bei einem Angriff auf eine Demonstration von Regierungsgegnern in Thailand ist ein fünfjähriges Mädchen getötet worden. Nach Angaben der Polizei eröffneten Bewaffnete am Samstagabend von zwei Kleinlastwagen aus das Feuer auf einen vollen Marktplatz in der östlichen Provinz Trat. Dabei wurde das Mädchen getroffen, es starb später an den schweren Verletzungen. 30 weitere Menschen wurden verletzt. Das Ziel der Angreifer sei es gewesen, "die Kundgebung zu stören", sagte ein Polizeivertreter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.